В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года, в Киеве продлят работу автобусы, троллейбусы и трамваи, сообщает пресс-служба КГГА.

«Также до 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586», - инфомирмирует КП «Киевпастранс».

График последних отправлений транспорта от конечных остановок – по ссылке.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6 , 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;

троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше. Кроме того, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничения (закрытии) на вход для пассажиров станции метро «Золотые ворота» на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади. Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.