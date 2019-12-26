также в разделеПроисшествия
В Винницкой области мужчина подорвал гранатой двоих знакомых 23
Под Николаевом фура утопила мост 37
Вчера боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных 18
В Одесской области избили женщину-военнослужащую 32
В Харькове неизвестные взорвали банкомат 31
Сутки в ООС: 9 обстрелов, ранен 1 военный 16
В Харькове мужчина ранил полицейского, который обменял себя на заложницу 23
За сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня 19
На Запорожье мужчина на остановке убил человека и ранил ножом еще троих 40
На Виннитчине мужчина напал с битой на почтальона и отобрал у нее 70 тысяч 18
На Киевщине 21-летний полицейский пытался покончить жизнь самоубийством 119
На Донбассе погиб солдат 90-го года рождения 23
ООС: Боевики совершили 8 обстрелов, один военный погиб, еще один – ранен 17
ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине 34
В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина 17
На Луганщине горел психоневрологический интернат: погибли 4 человека 37
На Донбассе украинский военный получил ранение 14
Во Львове произошел взрыв в многоэтажке 26

В Луганской области в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности 7 насосных станций без централизованного водоснабжения остаются около 46 тыс. абонентов, в том числе детские сады и медицинские учреждения сообщает пресс-служба ГосЧС.

«По состоянию на 7 ч. 26 декабря, в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию 7 насосных станций ЛКСП «Лисичанскводоканал», без централизованного водоснабжения остаются частично г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск (около 46 тыс. абонентов) », - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с недостаточным количеством воды в системе 25 декабря приостановлена работа 1 котельной в г. Лисичанск, вследствие чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждения. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3379 грн.
22
Теги