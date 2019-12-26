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За минувшие сутки, 25 декабря, вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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