За минувшие сутки, 25 декабря, вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с нашей стороны нет.
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