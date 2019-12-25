За минувшие сутки, 24 декабря, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

четыре раза неподалеку Новолуганского - из 82 мм миномета - 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Светлодарск - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Шумов - из гранатометов различных систем;

у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 24 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Крымское.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.