Украина в этом году экспортировала елочные украшения в 27 стран мира, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Украинские елочные украшения обеспечивают сегодня праздничное рождественское настроение в 27 странах мира. За 10 месяцев 2019 поставки изделий для новогодних и рождественских праздников составили 7,5 млн долл., что больше аналогичного периода прошлого года на 7,7%», - написал он в Facebook.

В этой праздничной группе 83,1% составляют изделия из стекла. На другие изделия и украшения приходится 16,9% экспортных поставок.

Крупнейший импортер украинских елочных украшений – Нидерланды, которые занимают 34,1% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 56,2% экспорта в страны ЕС – это рынок Нидерландов.

Другими популярными направлениями экспорта елочных украшений является Польша, Германия, Беларусь, Швейцария и др.

«Без украинских украшений Новый Год и Рождество в России были бы совсем безнадежными и мрачными, поэтому там тоже активно покупали украинские яркие шарики», - написал Качка.

Существенно выросли поставки новогодних украшений за 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним периодом в Латвию (в 2,9 раза), Грузию (в 2,4 раза), Молдову (в 2,3 раза), Румынию (в 2,1 раза) США (в 2,1 раза), Италию (в 1,9 раза).

«Новые рынки для украинского праздничного настроения – Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова, прежде чем они, очевидно, украшают чей-то уютный офшорчик», - отметил чиновник.