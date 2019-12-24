По мнению киевского журналиста Александра Зубченко, произошло «теневое перераспределение огромных столичных потоков, но весь киевский «схематоз» остался… только появились новые игроки».

В материале «Киевские МАФиози», опубликованном на «Фейсбуке» автора Зубченко подчеркивает, что во главе нового перераспределения потоков стал советник президента Андрей Ермак. Бывший решала по МАФам (малым архитектурным формам), по мнению журналиста, «подмял под себя экс-главу фракции «Блок Леонида Черновецкого» в Киевсовете Дениса Комарницкого, договорился с замами Кличко и фактически стал «крышевать» Кличко… То есть выступает в роли гаранта его несменяемости. Ермак даже с главным смотрящим Столаром договорился и теперь стоит во главе коррупционных схем Киева».

«Каким образом главный «переговорщик» стал причастным к управлению мегаполисом?» - риторически спрашивает Зубченко и тут же отвечает: «деньги, особенно большие деньги, как известно, объединяют, казалось бы, несовместимые, на первый взгляд, вещи. Многие, наверное, заметили, что блицкриг по смещению Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской госадминистрации накрылся медным тазом. Хотя все было логично: новая власть по определению была заинтересована в смещении представителей старой. Особенно в Киеве, где Кличко был де-факто куклой, причем не самой интеллектуальной, в руках группировки застройщиков. И вдруг все затихло…поскольку появилась новая группировка, «крышующая» Киев. В нее, по информации автора вошли также депутаты от «Слуги народа» с более чем сомнительной репутацией Андрей Холодов (контрабанда сигарет) и ресторатор Николай Тищенко (тот самый, который исповедовался генеральному прокурору Рябошапке, но на самом деле переписывался с «Джокером»). Журналист «восхищается» карьерой Ермака, начавшего с «обилечивания киосков (МАФов) в компании с господином Виктором Чижевским и пока закончившего «крышеванием» столицы Украины.