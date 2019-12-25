СБУ сообщила о подозрении гражданину РФ - участнику террористической организации «ДНР», который пытал украинских военнослужащих, по ч. 2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы двух или более лиц), ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч.2 ст. 28 ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными).

Как сообщает пресс-служба ГПУ, по данным следователей, участник террористической организации «ДНР», известный по позывным «Москва», в течение сентября 2014 – мая 2015, действуя по предварительному сговору группы лиц с должностными лицами ВС РФ, непосредственно участвовал в боевых столкновениях с украинскими военнослужащими в районе Донецкого аэропорта, осуществлял пропагандистскую деятельность путем публикаций антиукраинских пророссийских статей, изготовление видеоматериалов и размещал их в Интернете. Все это для достижения преступного плана по ведению агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы.

Также он в нарушение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, пытал электрическим током украинских военнослужащих, попавших в плен во время обороны Донецкого аэропорта, для получения данных военного характера.

Указанное лицо вызвано в орган расследования на 02.01.2020 для проведения следственных действий. В случае его неявки без уважительных причин, следствием будет инициировано задержание и взятие под стражу. Инкриминируемое ему совершение особо тяжких преступлений предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.