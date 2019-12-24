После четырех лет без поставок газа из РФ, говорят, вроде бы нашлись желающие напрямую покупать топливо у «Газпрома». Кто это? Пока неизвестно...

Пять украинских компаний заключили с «Газпромом» договоры на поставку газа для своих производственных нужд. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило агентство «Интерфакс-Украина». Названия компаний и сферу их деятельности источники не назвали, заверив, что не знают ни о контрактной цене, ни об объемах возможных закупок. Известно лишь, что топливо потенциальные покупатели планируют использовать только для собственных нужд, а не для перепродажи на рынке. Но и это, скорее, не «заслуга» бизнеса, для которого, похоже, газ от агрессора «ничем не пахнет», а результат политики самого российского монополиста - «Газпром» неохотно дает разрешение на перепродажу топлива, полученного по прямым закупкам. Исключение - разве что для Беларуси. А что будут означать эти закупки для Украины?

Четыре года без российской «газовой иглы» - «коту под хвост»?

Напомним, в протоколе, подписанном Украиной и РФ в раках подготовки будущего транзитного контракта, никаких договоренностей о прямых поставках газа нет. Хотя перед этим Путин не раз говорил о намерениях снова ежегодно «втюхивать» нам по несколько миллиардов кубометров газа - в частности, обещая «безумные» 25-процентные скидки. Впрочем, здравый смысл, казалось бы, возобладал: украинцы хорошо понимают, что в отношениях с РФ дешевый газ, как и бесплатный сыр, можно найти только в расставленных Кремлем «мышеловках». И предусмотренная протоколом возможность для Киева при необходимости дополнительно договариваться о таких поставках по отдельным договорам «с учетом формирования цены на базе европейского хаба», вроде бы - вполне в интересах Украины (а то всякие ведь форс-мажоры бывают!). Поэтому неудивительно, что, в отличие от многих других положений протокола, которые, как писал Укринформ, вызвали обратную реакцию («зрада» vs «перемога») в экспертной среде и обществе, такую трактовку наши соотечественники восприняли в основном положительно. Но, похоже, на практике некоторые бизнесмены решили поставить «телегу впереди лошади» еще даже до окончательного подписания межгосударственных газовых контрактов. Понятно также: хотя «цену вопроса» и не называют, «Газпром» сделает все, чтобы «не обидеть» украинских «наших партнеров», предложив им минимально возможную стоимость (может, даже на уровне внутрироссийских тарифов + цена транспортировки).

...Пять компаний... От силы - несколько миллионов «кубов» топлива в год... Даже по нынешним европейским (а не «спецпутинским») ценам - максимум $75 миллионов для «Газпрома», который только от Европы ежегодно получает более $40 миллиардов! Казалось бы - мелочь. На самом деле речь идет об опасном прецеденте. Способном свести на нет все шаги, благодаря которым мы избавились от зависимости от российской «газовой иглы»...

Напомним, 26 ноября прошло четыре года с тех пор, как Украина прекратила напрямую покупать газ у России. «В 2013 году наша зависимость от российского газа превышала 90%, сейчас о ней лишь вспоминают. В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а «Нафтогаз» покупал его у 18 европейских поставщиков», - отмечал в этой связи председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. По его словам, «рыночные механизмы сделали то, чего политики не могли сделать десятилетиями - избавили Украину от газовой и политической зависимости от РФ». И для того, чтобы обеспечить выполнение соответствующей задачи, нам пришлось приложить немало усилий. В том числе и понести определенные (хотя и оправданные) финансовые потери. И отказываться от этого, «забыв» о трудностях и препятствиях, которые пришлось преодолеть на этом пути, и о преимуществах, которые мы сейчас получили, глупо, - считают эксперты. Но это, очевидно, понимают не все...

Остановить нельзя допустить... Где поставит запятую власть?

Как считает политолог Дмитрий Васильев, возобновление прямых поставок российского газа в Украину может уже в ближайшей перспективе привести к снятию санкций со страны-агрессора. «Если начнем прямые поставки российского газа в Украину по какому-либо контракту, это также будет в определенной степени отменой санкций, что позволит нашим европейским партнерам говорить, что тот же «Северный поток-2» сугубо экономический проект». Так эксперт ответил на замечания некоторых коллег о том, что прямые поставки газа из РФ, мол, экономически выгодны Украине. Следовательно, от заключения прямых соглашений с «Газпромом» вроде бы выигрывают и отдельные субъекты хозяйствования, которые решили пойти на такой шаг. Поскольку им не придется платить европейским посредникам...

Впрочем, такой подход возмущает патриотически настроенную общественность и часть отечественного политикума. Кому понятно, что «30 газовых сребреников» от Кремля могут стоить стране очень дорого. Экс-президент Петр Порошенко и партия «Европейская солидарность» требуют созвать в этой связи специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Требование - «введение санкций против прямых поставок газа из РФ и против бизнеса, который, вопреки национальным интересам, решился на такой шаг».

Впрочем, поступает и другая информация: может оказаться, что «сеять панику» рано. По крайней мере, до официального подтверждения существования прямых договоренностей о поставках топлива между субъектами хозяйствования. Ведь российский вице-премьер Дмитрий Козак отрицает существование таких контрактов. По его словам, о серьезном обсуждении этих документов речь может идти только после нового года.

В то же время, прямого запрета на приобретение энергоресурсов в РФ в отечественном законодательстве нет. Более того, прямые поставки топлива для нужд украинских компаний стали возможны благодаря «победе», о которой мы так много говорим в последнее время - переходу страны на европейские правила организации газового рынка, успешному анбандлингу НАК «Нафтогаз» и созданию ООО «Оператор ГТС Украины».

«Как только мы введем европейские нормы работы рынка газа, «Газпром» сможет прийти на этот рынок и поставлять газ потребителям в таком количестве, в котором они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если ценовая политика будет дешевле, чем у европейских поставщиков», - несколько недель назад заявлял в этой связи Андрей Коболев. Окончательно такую ​​возможность разблокирует выплата «Газпромом» $2,9 миллиарда долга, возникшего в связи с решением Стокгольмского арбитража.

Помешать восстановлению прямых поставок действительно могут лишь конкретные решения СНБО и внесение изменений в законодательство. Но слишком много у нас политиков, экспертов и «обычных» граждан, которые вслед за Путиным повторяют «мантры» о экономической, а не политической «сущности» кремлевских энергопроектов. Много в нашем парламенте потенциальных лоббистов интересов над(не)национальных финансово-промышленных групп и их боссов-олигархов. Пример - пресловутая правка, которая позволила восстановить с 1 октября импорт электроэнергии из России и Беларуси. С одной стороны, благодаря этому часть отечественного бизнеса действительно получила дешевое электричество, действительно снизила себестоимость продукции и увеличила рентабельность своих производств. Но получили ли снижение стоимости их продукции украинцы? Не говоря уже о проблемах, с которыми столкнулись в этой связи отечественные производители электроэнергии, чьи мощности уже не раз искусственно ограничивали из-за профицита, спровоцированного поставками из РФ и Беларуси дешевого экономически, но, как может оказаться в итоге - такого дорогого для нас (политически) ресурса. Конечно же, украинские рынки газа и электроэнергетики существенно отличаются. И влияние на газовый рынок прямых поставок топлива для 5 или даже для 50 наших компаний вряд ли будет таким существенным, как перетоки импортируемой электроэнергии. Но не хотелось бы выяснять это на практике. Поэтому стоило бы семь раз подумать, прежде, чем так «просто прохаживаться» вокруг старых «газовых граблей»...