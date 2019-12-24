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Кабинет Министров повысил социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Согласно решению в 2020 году правительство повысит:

размер помощи на детей сирот и детей, лишенных родительской опеки с 2 до 2,5 прожиточных минимумов - это дополнительно более 1000 грн в месяц на одного ребенка;

размер помощи на детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях с 2 до 3,5 прожиточных минимумов - это дополнительно более 3000 грн в месяц на одного такого ребенка;

денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям повысится на 30% на каждого ребенка-воспитанника или приемного ребенка. Отныне такое обеспечение составляет 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.
ForUm

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