Адвокат президента США Рудольф Джулиани утверждает, что за назначением четырех послов в Украину стоял влиятельный американский бизнесмен Джордж Сорос. Об этом Джулиани заявил в интервью New York после поездки в Украину, сообщает УНИАН.

Так, по его словам, бывший посол США в Украине Мария Йованович «контролируется» Соросом.



«Он разместил там всех четырех послов. И он нанимает агентов ФБР», – сказал Джулиани.

При этом он добавил, чтобы журналисты не считали его антисемитом. «Не говорите мне, что я – антисемит, если я против него. Сорос вряд ли еврей. Я больший еврей, чем Сорос. Я, видимо, знаю больше... Он не ходит в церковь, он не поддерживает религию – синагогу. Он не принадлежит к синагоге. Он не поддерживает Израиль, он враг Израиля. Он выбрал 8 анархистов в США, он ужасный человек», – настаивает Джулиани.

Адвокат Трампа считает, что украинские СМИ «выполняют приказ миллиардера, печатая ложь о нем (Джулиани. – Ред.)».

В то же время журналисты отмечают, что вместо того, чтобы опровергать материалы о себе, Джулиани их только подтверждает: «Пытаясь утверждать тезис о том, что он не имеет бизнес-интересов в Украине, он рассказывает о своих бизнес-интересах в Украине».

Ранее отстраненная от должности посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович, объясняя свой отъезд, признала, что на протяжении месяцев подвергалась критике со стороны Рудольфа Джулиани, личного адвоката Трампа.

В частности, сказано, что Джулиани обвинил ее в том, что она «лично обливала грязью» президента и стремилась защитить интересы бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав наблюдательного совета украинской энергетической компании Burisma.