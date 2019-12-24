За минувшие сутки, 23 декабря, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
рядом с Лебединским - из гранатометов различных систем;
недалеко от населенного пункта Старогнатовка - со станкового противотанкового гранатомета;
у Васильевки - из стрелкового оружия;
дважды в районе населенного пункта Широкино - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Новотроицким - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:
неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов;
Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Потерь с нашей стороны нет.
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