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За минувшие сутки, 23 декабря, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

рядом с Лебединским - из гранатометов различных систем;

недалеко от населенного пункта Старогнатовка - со станкового противотанкового гранатомета;

у Васильевки - из стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Широкино - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов;

Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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