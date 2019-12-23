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Маттиас Варниг, 64-летний гендиректор компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», шпионил в восточногерманской тайной полиции Штази с 1974 года.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Der Standart.

Под кодовым именем «Артур» Варниг из Дюссельдорфской торговой миссии ГДР поставлял информацию о западногерманских компаниях в Восточный Берлин, говорится в материале.

Варниг родом из Альттеберна в Бранденбурге, учился в Восточно-Берлинском экономическом университете в Восточной Германии. «С 1981 по 1990 год Маттиас Варниг занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности в Министерстве внешней торговли и кабинете министров», - говорится на сайте Nord Stream 2.

В 1990 году Варниг перешел в Дрезднер Банк, который в 1991 году открыл свое представительство в Петербурге. В то время нынешний президент РФ Владимир Путин был там чиновником и отвечал за внешние отношения.

Два экс-агента - Путин был в Дрездене как представитель КГБ - стали друзьями, говорится в материале. Варниг также помогал Путину частным образом, сообщает Die Welt. Когда его жена Людмила тяжело пострадала в ДТП в 1993 году, операция была осуществлена ​​за счет Дрезднер Банка в Германии.

Начиная с 2006 года Варниг возглавил «Северный поток», который построил первый трубопровод через Балтийское море. Он также является членом наблюдательных советов оператора трубопровода «Транснефть», государственного российского банка ВТБ и российского нефтяного гиганта «Роснефти», а также является членом совета директоров «Gazprom Schweiz AG».

В 2012 году Путин наградил его «орденом Почета». У Варнига также есть квартира в Москве. Он постоянно живет со своей второй женой в Баден-Вюртемберге.
ForUm

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