также в разделеРелигия
На Кипре Тернопольский митрополит УПЦ почтил память почившего Архиепископа Хризостома І 15
В УПЦ объяснили, зачем православные целуют иконы 18
В Черниговской и Полтавской областях освящены новые храмы УПЦ 10
Александрийский архиерей УПЦ призвал государственную власть не допустить религиозного конфликта в селе Успенка 18
В РПЦ заявили, что человеком года мог бы стать Митрополит Онуфрий 33
Митрополит Онуфрий объяснил, почему Господь всегда слышит наши молитвы 20
В Днепре состоится фестиваль христианских документальных фильмов 17
В Почаеве 300 детей приняли участие в благотворительной акции 17
В УПЦ опровергли пророчество о скорой третьей мировой войне 27
Церковь просит неравнодушных помочь детям-инвалидам 22
Вышла новая православная книга для семейного чтения на украинском языке 18
Патриарх Кирилл считает, что воссоединение Русского экзархата с РПЦ - одно из важнейших событий года 23
Митрополит УПЦ объяснил, как гордость способствует деградации человека 16
В Церкви объяснили, можно ли отпевать некрещеных младенцев 38
Патриарх рассказал о последствиях церковного раскола в Украине 37
В УПЦ объявили всеукраинскую акцию «Рождество для всех» 14
На Одещине более 20 социальных учреждений и многодетные семьи получили подарки от УПЦ 14
На Соборе ПЦУ присутствовал ЛГБТ-активист 34

Миссионерские приходы Православной Архиепархии на Ямайке – викариата Греческой Православной Митрополии Мексики Константинопольского патриархата, проголосовали за присоединение к Русской Православной Церкви Заграницей.

Фото: orthochristian

Об этом сообщается на сайте «Оrthodox Christianitу».

Обсуждения текущего состояния Ямайской Миссии проводились с января и касались внутренних и внешних факторов, которые негативно сказывались на деятельности Миссии в течение длительного периода времени, одним из которых была необходимость в штатном священнике.

Другая проблема, с которой столкнулась Миссия, заключалась в том, что за пределами Кингстона не проводилось никакой работы по созданию еще одного прихода на севере страны.

Кроме того, во время встреч верующих была также выражена озабоченность в связи с нынешней напряженностью, нарастающей в мировом Православии, особенно внутри Константинопольского патриархата.

8 декабря состоялась совместная встреча приходов, на которой обсуждались вопросы, вызывающие озабоченность по поводу священника, служившего в то время в Миссии.

Кроме того, вновь была выражена обеспокоенность по поводу самой Миссии, поскольку митрополия Мексики Константинопольского патриархата на протяжении многих лет пренебрегала этой Миссией.

15 декабря как северная, так и южная общины единогласно согласились передать Миссию в ведение Русской Православной Церкви Заграницей.

В свою очередь, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей Иларион (Капрал) поручил викарию Восточно-Американской епархии епископу Сиракузскому Луке (Мурьянке) принять Миссию в РПЦЗ.

Несколько священников Русской Православной Церкви Заграницей уже изъявили желание посетить Миссию и помочь ей. Сообщается также, что РПЦЗ участвует в работе Миссии с самого ее начала, отправляя книги, компакт-диски и другие материалы.

Первоначально Миссия начала свою работу 24 апреля 2015 года, и была создана в ответ на усилия молодого ямайца Моисея Майерса, бывшего члена протестантской деноминации «Святость Пятидесятницы», который обратился в Православие в марте 2014 года.

По словам Майерса, Ямайская Миссия состоит из двух приходов, которые насчитывают 15 крещенных православных христиан, 7 катехизаторов, и более 30 оглашенных. В настоящее время Миссия работает над созданием других общин по всему острову.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги