Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с Ханукой.

«Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой — праздником, наполненным радостью общения в семейном кругу, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего», - говорится в поздравлении на сайте главы государства.

«Свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели. Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины», - заявил Зеленский и пожелал всем здоровья, успехов и душевного подъема.

Праздник Хануки начинается каждый год 25 числа еврейского месяца кислева и длится 8 дней. В этом году эти дни приходятся на период с вечера 22 декабря по вечер 30 декабря.