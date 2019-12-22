Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накормил британских военных рождественским ужином на военной базе в Эстонии.
Как сообщает The Guardian, Джонсон посетил военную базу Тапа под Таллином, где расквартированы 850 британских солдат, вместе с эстонским премьером Юри Ратасом.
На ужин солдатам гусарского полка ее королевского величества Джонсон подавал индейку и йоркширский пудинг.
В ходе визита в Эстонию Джонсон также провел переговоры с премьер-министром Юри Ратасом. На Даунинг-стрит сообщили, что главы правительств обсудили тесное партнерство между Великобританией и Эстонией, в частности, сотрудничество в области безопасности и обороны.
Напомним, накануне парламент Великобритании одобрил соглашение о Brexit.
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