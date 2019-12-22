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На Шулявском путепроводе в Киеве начали укладывать асфальт на площади около 5 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Сдача в эксплуатацию моста запланирована на конец следующей недели.

По словам Кличко, подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию современного гидроизоляционного покрытия, которое используется также в Европе.

«В последующие дни — 23−26 декабря — будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, чтобы измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки», — рассказал мэр.

17 марта 2019 года началась реконструкция Шулявского путепровода. Расходы уже составили примерно 630 млн грн.

20 октября над проспектом Победы завершили установку прогона нового Шулявского путепровода.
ForUm

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