На Шулявском путепроводе в Киеве начали укладывать асфальт на площади около 5 тысяч квадратных метров.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
Сдача в эксплуатацию моста запланирована на конец следующей недели.
По словам Кличко, подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию современного гидроизоляционного покрытия, которое используется также в Европе.
«В последующие дни — 23−26 декабря — будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, чтобы измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки», — рассказал мэр.
17 марта 2019 года началась реконструкция Шулявского путепровода. Расходы уже составили примерно 630 млн грн.
20 октября над проспектом Победы завершили установку прогона нового Шулявского путепровода.
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