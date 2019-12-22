В Германии предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина, сообщает Bild со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что правоохранители заметили на рынке двоих подозрительных мужчин. При проверке документов выяснилось, что они являются сирийцами, один из них имел подтвержденные контакты с террористической группировкой «Исламское государство».

В отношении другого мужчины США выдали международный ордер на арест за незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

Силовики также нашли подозрительный предмет, который могли оставить мужчины. Предположительно, это может быть самодельное взрывное устройство. Подозреваемые задержаны.