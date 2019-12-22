Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши.

«С беспокойством и недоверием мы восприняли высказывания представителей власти Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина, касающиеся генезиса и хода Второй мировой войны, которые представляют собой ошибку картины событий», — говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что российские власти в своих заявлениях ссылаются на «пропаганду сталинского режима, которую осудил советский лидер Никита Хрущев».

«Польша, которая восстановила свою независимость в 1918 году, после 123 лет плена и эксплуатации со стороны стран-участниц: Австрии, Пруссии и России, последовательно проводила внешнюю политику в отношении Германии и Советского Союза», — отметили в ведомстве.

В МИД считают целесообразным возобновить работу Группы сложных дел для соблюдения исторического диалога с Россией.

«Слова президента РФ — это пустота совместной работы польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые несмотря на трудности пытались искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях. Справедливый и критический взгляд на историю вместо пропаганды также отдаст должное миллионам жертв сталинских репрессий, в частности с российской стороны», — подчеркнули в министерстве.

Речь идет о словах Путина во время пресс конференции 19 декабря. Тогда он заявил, что СССР не оккупировала Польшу в сентябре 1939 года, а ввела свои войска в страну, которая была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию. Также Путин отметил, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила Заолосскую область Чехословакии.