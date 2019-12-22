На Кубе парламент проголосовал за назначение Мануэля Марреро Круса на должность премьер-министра страны.

Об этом сообщает Associated Press.

Крус в течение 16 лет возглавлял министерство туризма. Его кандидатуру на пост премьера выдвинул президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Крус стал первым премьер-министром Кубы за 43 года. Его предшественником был Фидель Кастро, который занимал эту должность в 1959—1976 годах. В 1976 году была принятая новая конституция, в результате должность премьера была упразднена, а Кастро стал главой Совета министров и Государственного совета Кубы.

В феврале 2019 года в результате референдума была принята новая конституция Кубы, которая, в частности, вводит должности президента и премьер-министра.