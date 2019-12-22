также в разделеМир
В 2020 году Крым начнет поставлять в Сирию подсолнечное масло 11
Пентагон объяснил задачи космических войск США 9
Ураганы на юге Европы унесли жизни 8 человек 16
S&P: Северный поток-2 не смогут достроить в ближайшее время 62
Рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2019 года возглавила Джоан Роулинг 14
Россия перекрыла движение по Керченскому проливу 64
Жертвами авиакатастрофы в Венесуэле стали 9 человек 15
В Швейцарии закрыли первую АЭС 55
Строительство «Северного потока-2» остановили из-за санкций США 81
Столкновение двух круизных лайнеров произошло в Мексике 47
ЕС осудил очередной случай смертной казни в Беларуси 23
Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины 38
Парламент Великобритании одобрил соглашение о Brexit 29
В Италии в ходе спецоперации против мафии задержаны более 300 человек 22
Стрельба в Москве: один сотрудник ФСБ погиб, двое – тяжело ранены 77
Путин: Из Конституции можно убрать норму о двух президентских сроках подряд 31
Россия оспорит санкции ВАДА 21
В Москве у здания ФСБ неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы 27

На Кубе парламент проголосовал за назначение Мануэля Марреро Круса на должность премьер-министра страны.

Об этом сообщает Associated Press.

Крус в течение 16 лет возглавлял министерство туризма. Его кандидатуру на пост премьера выдвинул президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Крус стал первым премьер-министром Кубы за 43 года. Его предшественником был Фидель Кастро, который занимал эту должность в 1959—1976 годах. В 1976 году была принятая новая конституция, в результате должность премьера была упразднена, а Кастро стал главой Совета министров и Государственного совета Кубы.

В феврале 2019 года в результате референдума была принята новая конституция Кубы, которая, в частности, вводит должности президента и премьер-министра.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги