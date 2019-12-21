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В Европейском Союзе возмущены применением смертной казни против осужденного за убийство двух девушек гражданина Беларуси. Там напомнили, что смертная казнь «нарушает неотъемлемое право на жизнь» и является «самым жестоким» наказанием.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретар Европейской службы внешних дел.

«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является наиболее жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности», — говорится в заявлении.

В ЕС напомнили властям Беларуси о своем «решительном неприятии смертной казни при любых обстоятельствах».

17 декабря 2019 года в Беларуси казнили Александра Осиповича. Его приговорили к смертной казни за убийство женщин 26 и 27 лет. По версии следствия, преступление было совершено в июле 2018 года в квартире матери осужденного.

После оглашения приговора Осипович подал апелляцию в Верховный суд Беларуси, но приговор был оставлен без изменений. Также осужденный написал прошение в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко, но его оставили без удовлетворения.

На сегодня Беларусь является единственной страной в Европе, где действует мораторий на смертную казнь. Вопрос об отмене исключительной меры наказания выносился на референдум в 1996 году, тогда большинство граждан страны (80,5%), принимавших участие в голосовании, высказались за сохранение смертной казни.
ForUm

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