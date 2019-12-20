Новая книга «Предивний благочестя сад. Приклади християнських добродiянь з житiй святих отцiв» вышла в Украинской Православной Церкви в преддверии Рождественских праздников.

Фото: Фейсбук / Протоиерей Николай Данилевич

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице Facebook написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, чья парафия подготовила данное издание.

«В книгу вошли избранные рассказы, поучения и эпизоды из «Жития святых» св. Димитрия Ростовского, книг «Училище благочестия» и «Пролог». Это в своем роде христианская книга для чтения, которая будет полезной для семейного чтения, для детей младшего и среднего школьного возраста, но и для взрослых», - написал протоирей Николай Данилевич.

Книга может стать хорошим подарком, а также использоваться преподавателями Воскресных школ.

Издание состоит из двух томов по 224 страницы в каждом.

По вопросам приобретения обращаться по номеру: +380 67 252 2248 - Оксана Цвилиховская.