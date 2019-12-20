Прокуратура Швейцарии направила в суд дело бывшего украинского депутата Николая Мартыненко, которого там подозревают в отмывании средств на 2,8 млн евро. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на службу коммуникаций генерального прокурора Швейцарии.

Дело в Швейцарии связано с производством Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Украине, которое сейчас рассматривается Антикоррупционным судом.

По информации следствия, будучи нардепом и председателем энергетического комитета парламента, Мартыненко и сообщники в течение 2008-2012 годов «обеспечили» победу чешской компании Skoda J. S. на тендерах госпредприятия НАЭК «Энергоатом» по закупке оборудования.

В обмен на победу чехи предоставляли откаты в 15-20% от стоимости закупленного, которые перечислялись на счета панамской компании Bradcrest. Бенефициаром этой компании, по данным правоохранителей, является Мартыненко.

Дело в Швейцарии касается именно этих откатов от Skoda J. S. и отмывания денег, полученных по результатам сделок. Ведь счета компании Bradcrest открыты в швейцарских банках. Там Мартыненко может грозить до 5 лет тюремного заключения, а также значительные штрафы.

Во время рассмотрения дела Мартыненко НАБУ и САП сотрудничали со швейцарской прокуратурой. За это швейцарские правоохранители поблагодарили украинских коллег.

В Украине Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух госпредприятиях. Кроме эпизода с «Энергоатомом», есть еще второй, касающийся закупки ГП «Востгок» уранового концентрата. Предприятие должно было самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило его за границей через австрийскую фирму-прокладку «Штойерман», связанную с Мартыненко, причинив ущерб в размере 17,2 млн долларов США.

Уголовное дело по фактам получения неправомерной выгоды при закупках ГП «НАЭК «Энергоатом» Бюро зарегистрировало в декабре 2015 года.

Напомним, Шевченковский райсуд столицы 22 октября 2019 начал рассмотрение дела в отношении экс-депутата Мартыненко. Кроме него, по делу проходят еще пять обвиняемых: Владимир Богданец, Александр Сорокин, Сергей Перелома, Руслан Журило и Валерий Васильков, которые являются должностными лицами «Нафтогаза Украины», «Объединенной горно-химической компании», «ВостГОК» и «Ядерного топлива».

По данным САП, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при заключении и исполнении контрактов оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6 млн 400 тыс. 777 евро.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП «ВостГОК» в размере 17,28 млн долл. путем неправомерного заключения и исполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» №70/13 через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.