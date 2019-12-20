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На Одещине более 20 социальных учреждений и многодетные семьи получили подарки от Украинской Православной Церкви  в день святого Николая.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, Молодежный отдел 19 декабря провел ежегодную благотворительную акцию «Поделись своей добротой». В течение двух недель проводился сбор подарков, которые в день святого Николая, нашли своих адресатов.

«С каждым годом акция становится все масштабнее и благодаря активным отзывам горожан, помимо сладостей и игрушек вручались и очень полезные в хозяйстве подарки (бытовая техника, бытовая химия, средства личной гигиены, канцтовары, вещи, обувь, постельные принадлежности), а также лекарственные препараты и много других полезных и необходимых вещей», - рассказали в епархии.

Силами молодежного актива Свято-Алексеевского храма дети с проблемами ДЦП побывали в «Sky Park».

Совместные усилия молодежных объединений храмов Одесской епархии и неравнодушных одесситов принесли многим детским социальным учреждениям города и области ценные подарки, и праздничное настроение.

Список учреждений, в которых усилиями УПЦ состоялся праздник, опубликован на сайте Одесской епархии.
ForUm

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