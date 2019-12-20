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Министерство иностранных дел сотрудничает с Министерством культуры, молодежи и спорта над формулировкой месседжей для жителей оккупированных территорий Украины.

Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

На вопрос, каким образом и когда будет проводиться информационная политика на оккупированных территориях, Боднар ответил: «Мы тесно работаем с Министерством культуры в современном виде над тем, чтобы сформировать пакет месседжей для оккупированных территорий. И прежде всего, путем создания специального телеканала на русском языке, которым можно было доносить сигналы до оккупированной территории».


 
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