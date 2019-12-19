Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решил обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Об этом сообщает Интерфакс.

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства не согласился с решением исполкома ВАДА, который наложил на РУСАДА санкции на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

«В рамках дискуссии мы приняли решение не соглашаться с решением ВАДА», - заявил глава набсовета РУСАДА Александр Ивлев.

«Эта рекомендация будет представлена общему собранию РУСАДА, потом будет подготовлено письмо от имени президента. Это состоится в течение 10 - 15 дней. Далее мяч будет на стороне ВАДА, и мы будем обсуждать это в правовом поле», - добавил Ивлев.

«Наша рекомендация будет отправлена общему собранию РУСАДА, где оно будет одобрено, надеюсь. Наша рекомендация очень весомая. После этого генеральный директор (РУСАДА) направит письмо о несогласии в ВАДА», - сказал Ивлев.

Решение набсовета открывает путь к разрешению спора РУСАДА и ВАДА в международном спортивном арбитраже.

9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить соответствия РУСАДА и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у «чистых» российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Российский флаг на соревнованиях присутствовать не будет, гимн РФ в случае триумфа отечественного спортсмена не прозвучит.

Данный запрет на гимн и флаг, как сообщалось, коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.