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Президент РФ Владимир Путин высказался за отмену в Конституции РФ оговорки «подряд» в отношении числа сроков президентских полномочий.

«Что можно было бы сделать, что касается этих сроков - отменить оговорку «подряд», - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности конституционных изменений, передает Интерфакс.

Необходимость такой поправки, по его мнению, связана с позицией ряда политиков и политологов.

«Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд», - отметил Путин.

 «Она (оговорка) некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Ну, можно было бы ее и отменить, наверно», - сказал он.

О возможности изъятия из Конституции слова «подряд», которое ограничивает президентские полномочия «двумя сроками подряд», Путин говорил и ранее, например, в 2012 году.

В мае 2018 года в Госдуму был внесен законопроект об увеличении количества допустимых президентских сроков с двух до трех подряд. Документ был подготовлен парламентом Чеченской Республики. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что необходимость увеличения продолжительности пребывания главы государства на своем посту обусловлена «достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения».
ForUm

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