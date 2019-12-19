Большинство украинцев – 70% – считают Россию агрессором, говорится в результатах

опроса социологической группы «Рейтин» проведенного 13-17 декабря

«За последний месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине – с 64% до 70%. Противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных», - говорится в исследовании.

Последних больше всего на Юге и особенно на Востоке страны и среди сторонников партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Кроме того, в декабре выросла поддержка проевропейского вектора развития страны: 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре - 57%), 52% поддерживают вступление в НАТО (48% - в ноябре).