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Служба безопасности Украины блокировала масштабное изготовление и реализацию контрафактного топлива в промышленных масштабах с использованием веществ опасных для жизни и здоровья людей, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа частных коммерческих компаний на подконтрольных мини-НПЗ в разных регионах Украины наладила незаконное производство горючего. Дельцы добавляли в продукцию спирты, сильнодействующие токсические вещества, другие присадки, которые несут опасность для окружающих. Изготовленные по опасной технологии бензин и дизтопливо продавали за более чем 150 аффилированных АЗС по всей территории государства. Часть продукции реализовывали без уплаты обязательных акцизных платежей, из-за чего бюджет только в 2019 году недополучил более 20 млн гривен.

Во время проведения следственных процессуальных действий в офисных, складских, производственных помещениях и на ряде АЗС оперативники и следователи локализовали функционирование незаконного механизма, а также получили обстоятельные доказательства противоправной деятельности для привлечения к ответственности злоумышленников. Продолжаются следственные действия.
ForUm

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