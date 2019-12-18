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Кабмин открыл международный пункт контроля через государственную границу на железнодорожной станции «Львов» для железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров Украины 18 декабря, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

«Процедуры пограничного и таможенного контроля будут осуществляться во время движения поездов, чтобы уменьшить время ожидания и создать более удобный сервис для пассажиров», - говорится в сообщении.

Пункт пропуска будет функционировать постоянно и круглосуточно.

«Открытие пункта пропуска - это результат успешности пилотного проекта на поездах «Интерсити +» сообщением «Киев-Львов-Перемышль» во время его движения между станциями «Львов» и «Мостиска-2» и в обратном направлении», - резюмировали в правительстве.
ForUm

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