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В Еврокомиссии, которая выступает посредником между Россией и Украиной на переговорах о продлении транзита российского газа в Европу через Украину, ожидают положительных результатов нового раунда переговоров о транзите, который состоятся 19 декабря в Берлине. Об этом говорится в заявлении немецкого представительства Еврокомиссии, сообщает hromadske.

«Пришло время дать позитивный сигнал рынкам и потребителям», – отметил представитель Еврокомиссии Марош Шефчович.

Кроме этого в Еврокомиссии надеются, что во время переговоров между Россией и Украиной «стороны достигнут консенсуса», а также договорятся о сроке нового контракта о транзите, объемах транзита и тарифов.

Напомним, трехсторонние газовые переговоры ЕС-Украина-РФ на политическом уровне состоятся 19 декабря.
ForUm

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