также в разделеПолитика
Рада утвердила свою смету на текущий год 6
Зеленский предлагает снизить концентрацию земли до 10 тысяч гектаров в одних руках 22
С 1 марта украинцы будут ездить в РФ по загранпаспортам 70
Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность 44
Медведчук: Правительство проводит тарифный геноцид в отношении украинского народа 42
Макрон и Путин обсудили транзит газа через Украину 25
Сенат США одобрил оборонный бюджет с $300 миллионами для Украины 25
СМИ: США рассматривают кандидатуру нового посла в Украине 23
Сенат США утвердил санкции против «Северного потока-2» 51
Марченко считает, что дело против него заказал один из производителей 32
РФ расширила санкции против Украины 55
Подчинение НАБУ и ГБР президенту признали неконституционным 36
КС признал конституционным законопроект об уменьшении количества нардепов 33
Долгачев: Офис президента попытался подменить текст коммюнике, но у Медведчука сразу вывели их на чистую воду 34
«Слуга народа» Холодов продолжает атаковать рынок табачных изделий, который на днях был стабилизирован при участии президента 37
Кабмин предложил расширить санкции против РФ 31
Разумков открыл и сразу закрыл вечернее заседание ВР 201
Рада приняла закон о поддержке «Пласта» с предложениями Зеленского 86

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уйдет с должности в начале следующего года. Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет The Washington Post со ссылкой на два источника.

Тейлор сменил на посту посла США Мари Йованович, которая в мае покинула Украину. По федеральному закону он мог работать на временной основе максимум 210 дней.

Дипломат оказался ключевым игроком в событиях, которые привели к расследованию об импичменте Дональда Трампа, и 1 января он уйдет с должности поверенного в делах посольства в Киеве.

Тейлора временно заменит его нынешняя заместитель Кристина Квиен, заявили чиновники на условиях анонимности.

Чиновники также заявили, что Белый дом, скорее всего, предложит назначить новым послом генерала армии США в отставке Кита Дейтона. В настоящее время Дейтон является директором Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла в Германии, но в прошлом занимал дипломатические должности, в том числе как военный атташе в посольстве США в Москве.

Тейлор во время показаний в Палате представителей рассказал о своем опыте сотрудничества с параллельным дипломатическим каналом Белого дома по Украине. Он забеспокоился, когда оказалось, что подобранная Трампом команда отказывает в важной военной помощи новому украинскому правительству в обмен на публичное обещание открыть расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Однажды Тейлор сказал бывшему специальном посланнику США в Украине Курту Волкеру и послу США в ЕС Гордону Сондленду, что задерживать помощь в обмен на политическую поддержку было «безумием». В другой момент Тейлор угрожал подать в отставку, если украинцы дадут такое обещание, но помощи все равно не получат.

После свидетельств Тейлора президент Трамп критиковал его за то, что он «никогда не был трампистом» («never Trumper»).

Напомним, в мае посол США в Украине Мария Йованович завершила свою трехлетнюю каденцию в Киеве.

В июне посол Тейлор стал временным поверенным в делах США в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги