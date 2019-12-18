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Вчера, 17 декабря, президенты Франции и Российской Федерации Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили транзит газа через территорию Украины в страны ЕС, сообщает пресс-служба Кремля

«Владимир Путин выразил признательность Эммануэлю Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате». Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского «комплекса мер». Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами», - говорится в сообщении.

Кроме того, главами РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины, отмечают в Кремле.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

 
ForUm

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