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За минувшие сутки, 17 декабря, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов:

дважды вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом населенного пункта Травневое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

в районе населенного пункта Широкино - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

возле Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета и снайперского оружия.

Вчера, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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