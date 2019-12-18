За минувшие сутки, 17 декабря, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов:
дважды вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
рядом населенного пункта Травневое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Два обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:
в районе населенного пункта Широкино - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
возле Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета и снайперского оружия.
Вчера, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
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