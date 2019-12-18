также в разделеЭкономика
Украина и Румыния договорились об импорте газа из Южной Европы и Турции 37
НБУ: За два года реальные доходы украинцев выросли на 60% 15
РФ проиграла Укрнафте апелляцию о компенсации убытков за имущество в Крыму 28
В ЕС сертифицировали оператора ГТС Украины 43
Кредиты на покупку земли будут выдавать под 3-5% 17
Кабмин открыл все разрешения на снятие и перенесение грунта 133
НБУ обнаружил проблемы в двух крупных госбанках 47
Украина и Азербайджан активизируют сотрудничество в международных перевозках 29
Названа дата новых газовых переговоров 35
Экс-депутат ВР: Прямые поставки и скидка 25 % для Украины, о которых сказал Путин - это «формула Медведчука» 73
Налоговая назвала суммы, которые ФЛП будут платить в 2020 году 41
В «Киевгорстрое» рассказали, за какие средства будут достраивать дома «Укрбуда» 35
Нафтогаз опроверг сообщения о договоренности по транзиту газа 58
За год Украина на 6% сократила потребление газа 20
Витренко назвал причину подорожания газа 68
Дубилет объяснил, почему министры просят большую зарплату 31
В Украине заработал электронный кабинет застройщика 26
Нафтогаз с января снижает цены на газ для промышленности 50

В Национальном банке Украины сообщили, что в действующем ныне законодательстве Украины прописан прямой запрет на возвращение акций национализированного банка бывшим владельцам, что делает невозможным возвращение Приватбанка Игорю Коломойскому.

Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Нацбанка Виктор Григорчук, передает hromadske.

«Императивными нормами (закона о гарантировании вкладов физических лиц. — Ред.) предусмотрено, что после национализации банка, государство, как новый владелец не может потерять право собственности ни полностью, ни частично, даже в случае отмены судом решения Национального банка о выводе такого банка из рынка», — сообщил Григорчук.

По его словам, законодательство защищает права инвесторов, а в случае с Приватбанком таким инвестором является государство, которое приобрело 100% акций Приватбанка у Коломойского в 2016 году.

«Итак, в соответствии с законодательством Украины, Игорь Коломойский не может ни полностью, ни частично вернуть себе Приватбанк», — добавил чиновник.

Вместе с тем, в Национальном банке не исключают, что несмотря на законодательство, суд может принять решение в пользу Коломойского в ходе рассмотрения апелляции на решение Окружного административного суда, который признал незаконным национализацию Приватбанка. В таком случае Приватбанк снова признают неплатежеспособным.

Напомним, 19 декабря состоится рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда, который признал незаконным решение о неплатежеспособности Приватбанка и его национализации. Это дело рассмотрит Шестой апелляционный административный суд.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги