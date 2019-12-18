В Национальном банке Украины сообщили, что в действующем ныне законодательстве Украины прописан прямой запрет на возвращение акций национализированного банка бывшим владельцам, что делает невозможным возвращение Приватбанка Игорю Коломойскому.

Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Нацбанка Виктор Григорчук, передает hromadske.

«Императивными нормами (закона о гарантировании вкладов физических лиц. — Ред.) предусмотрено, что после национализации банка, государство, как новый владелец не может потерять право собственности ни полностью, ни частично, даже в случае отмены судом решения Национального банка о выводе такого банка из рынка», — сообщил Григорчук.

По его словам, законодательство защищает права инвесторов, а в случае с Приватбанком таким инвестором является государство, которое приобрело 100% акций Приватбанка у Коломойского в 2016 году.

«Итак, в соответствии с законодательством Украины, Игорь Коломойский не может ни полностью, ни частично вернуть себе Приватбанк», — добавил чиновник.

Вместе с тем, в Национальном банке не исключают, что несмотря на законодательство, суд может принять решение в пользу Коломойского в ходе рассмотрения апелляции на решение Окружного административного суда, который признал незаконным национализацию Приватбанка. В таком случае Приватбанк снова признают неплатежеспособным.

Напомним, 19 декабря состоится рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда, который признал незаконным решение о неплатежеспособности Приватбанка и его национализации. Это дело рассмотрит Шестой апелляционный административный суд.