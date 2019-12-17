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В Одессе в Свято-Успенском мужском монастыре 16 декабря митрополит Агафангел поздравил детей-сирот, детей из многодетных и малоимущих семей, и переселенцев с Донбасса с приближающимся праздником святителя Николая чудотворца, который почитается как покровитель детей и защитник нуждающихся.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, на празднике также присутствовали дети трагически погибшего во время тушения пожара в одесском колледже сотрудника ГСЧС Сергея Шатохина. Семье погибшего владыка передал финансовую помощь со словами благодарности за подвиг и жертвенность, которые были проявлены новопреставленным Сергеем во время исполнения своего долга.

Митрополит Агафангел пожелал, чтобы мир и благодать Божия коснулись каждого человека, обращающего свои молитвы и просьбы к святителю Николаю.

Дети приняли участие в конкурсах и развлечениях. Все гости получили от Одесской епархии подарки.
ForUm

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