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В Киеве в Национальной опере Украины 7 января, в день праздника Рождества Христова, состоится ежегодный праздник для нуждающихся детей – XVII Митрополичья елка «Рождественский вертеп-2020».

Фото: flevim.com

Праздничное мероприятие проводится УПЦ ежегодно для сирот и детей из малообеспеченных семей, для детей-инвалидов и тех, кто не имеет возможности празднично встретить Рождество Христово, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Межприходской молодежный центр.

Межприходской молодежный центр 15 декабря объявил о начале регистрации желающих принять участие в празднике в качестве волонтеров.

«Вы будете играть с детьми в коридорах Национальной оперы, прогуляетесь по ее сцене, сможете проводить игры и получить себе фото в карнавальном костюме.

Также мы ищем фотографов, людей, которые умеют делать что-либо интересное (крутить мячи на кончиках пальцев, выдувать огромные мыльные пузыри или классно наносить аквагрим)», – сообщили в центре.
ForUm

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