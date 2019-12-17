Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши отношения проверены временем. Мы всегда помогали друг другу в трудные минуты, в очень сложные моменты современной истории. А значит, Азербайджан был, есть и будет для Украины надежным другом, и я уверен, что будет стратегическим партнером», - сказал Зеленский по результатам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Он отметил, что переговоры украинской и азербайджанской делегаций состоялись в атмосфере взаимной искренности и доверия.

«Важная тема сегодняшней беседы – это обеспечение региональной и национальной безопасности. Прежде всего речь идет о войне на востоке Украины и нагорно-карабахском конфликте. Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ. Мы продолжим совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций», - подчеркнул президент Украины.

Зеленский выразил уверенность, что в будущем азербайджано-украинские отношения будут только укрепляться и выйдут на новый уровень.

«Наши государства демонстрируют близкие позиции по многим вопросам как на региональном, так и на глобальном уровнях. И поэтому я искренне хочу пожелать успехов председательству Азербайджана в ГУАМ - оно будет в 2020 году», - сказал он.

Со своей стороны Алиев отметил, что визит Зеленского является подтверждением высокого уровня политических отношений двух государств.

«Я оцениваю визит как успешный. Убежден, что этот визит будет новым толчком и новой страницей в украинско-азербайджанских отношениях. Обсуждая конкретные вопросы, мы дали четкие инструкции и указания соответствующим министерствам и ведомствам», - заявил он.