также в разделеРелигия
В Национальной опере Украины 7 января состоится XVII Митрополичья елка 5
В УПЦ в день святой великомученицы Варвары состоялась хиротония епископа Любечского Никодима 9
Священники Александрийской Церкви написали открытое письмо, в котором осудили признание ПЦУ Патриархом Феодором 17
На Ровенщине продолжается религиозный конфликт: 100 правоохранителей заблокировали вход в храм УПЦ 26
На Франковщине неизвестные «воины АТО» захватили храм УПЦ 32
В УПЦ считают правильным, что государство заняло позицию равноудаленного отношения ко всем конфессиям 14
Комитет Верховной Рады повторно рассмотрит поправки к законопроекту № 0931 11
Верховный Суд запретил вносить изменения в названия религиозных организаций УПЦ 12
В Церкви напомнили, что пророчество Христа о гонениях на христиан действует во все времена 13
Зеленский проигнорировал годовщину новой церковной структуры 31
Митрополит УПЦ рассказал, почему человек должен духовно расти на протяжении всей жизни 7
Кипрский митрополит рассказал об отношении старца Ефрема Аризонского к событиям в Украине 33
На Буковине 300 дней продолжается молитвенное стояние верующих УПЦ за свой храм 28
На Буковине верующие УПЦ пройдут крестным ходом 36 км в монастырь на Анниной горе 19
В Киево-Печерской лавре до 22 декабря проходит «Никольская» выставка-ярмарка 15
В Хмельницком до 25 декабря пребывает мироточивая икона Божией Матери 26
В Одессе верующие УПЦ провели акцию «Поделись своей добротой» 13
Верующие Одессы передали на Донбасс ковчег с частицей мощей преподобного Кукши 51

Истинным митрополитом Киевским является только Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Фото: РИА Новости

Об этом заявил иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Морфский Неофит, сообщил глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале, ссылаясь на интервью «Orthodox Times», перевод которого осуществили «РИА Новости».

«Идея проведения всеправославной встречи для обсуждения украинского церковного вопроса получила поддержку со стороны иерарха Кипрской Православной Церкви митрополита Морфского Неофита.

При этом он подчеркнул, что, как и он сам, Кипрская Церковь признает в качестве канонического митрополита Киевского лишь Блаженнейшего митрополита Онуфрия: «Кого мы столько лет знаем, как канонического архиерея? Киевского митрополита Онуфрия. Он все еще канонический митрополит Киева и всей Украины. Онуфрий — это личность, исполненная Святого Духа»», - цитирует Владимир Легойда митрополита Неофита.

Владыка Неофит также подчеркнул, что нельзя «оставаться нейтральным» в «украинском вопросе».

«Для канонической Церкви есть только один канонический митрополит. Кипрская Церковь, и я как митрополит Морфу, признаем Онуфрия в качестве канонического митрополита Киевского», - сказал иерарх Кипрской Церкви, слова которого приводит православный портал.

Как ранее сообщалось, Патриарх Кирилл инициировал проведение архиерейского собора, на котором будет определена позиция по отношению к расколам и к тем, кто их поддерживает, а Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил Предстоятелям Православных Церквей собраться в Аммане для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги