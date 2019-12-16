Митрополит Морфский Кипрской Православной Церкви Неофит рассказал об отношении старца Ефрема Аризонского к последним событиям в Украине, связанных с признанием Православной Церкви Украины.

Фото: Ромфея

Как сообщается на греческом сайте «Ромфея», в частности, по словам владыки, старец Ефрем предупреждал о «мировой войне и стихийных бедствиях», которые вместе со страданиями принесут то, что «наши архиереи и патриархи поймут, что одно только нужно – мы должны быть не разделены, а едины».

В связи с этими катаклизмами, «проблема с Украиной не будет иметь дальнейшего развития, потому что наше внимание обратится к более крупным проблемам».

Старец считал, говорит владыка далее, что «Великий Собор состоится только тогда, когда наступит мир». На этом Соборе будет решена не только «украинская проблема», но и «многие другие проблемы, которые возникали в течение долгих лет и веков в Церкви».

Кроме того, митрополит Морфский Неофит обратился к верующим со словами утешения. По его мнению, «Бог не оставит никого из нас: ни мирянина, ни клирика. Наша Церковь – Его Тело потерпит большой ущерб; Она уже сейчас носит на Себе многие раны. Но благой Управитель, наш Троичный Бог, наш Господь Иисус Христос предусмотрительно заботится, предвидит и предотвращает бедствия…».

Владыка уверен, что «даже то негативное, что сейчас происходит, породит много хорошего для Его Церкви и для верующих. Нужно рассуждение, терпение и многая, многая молитва…».