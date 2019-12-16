Государственная налоговая служба обнародовала размеры налогов и единого социального взноса, которые будут действовать для физических лиц-предпринимателей в 2020 году.

Изменения в размерах ЕСВ и единого налога для ФЛП связаны с вступлением в силу бюджета на 2020 год, отметили в ГНС.

«Минимальная заработная плата в месячном размере с 1 января 2020 – 4723 грн (ст.8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год»). Госбюджет не предусматривает увеличение минимальной заработной платы в течение года. Прожиточный минимум для трудоспособного лица в расчете на месяц с 1 января 2020 - 2102 грн», - говорится в сообщении.

Так, ФЛП на первой группе упрощенной системы налогообложения с 1 января 2020 будут платить 1249,26 гривни в месяц (1039,06 гривни ЕСВ и 210,2 гривни единого налога).

ФЛП на второй группе упрощенной системы – 1983,66 гривни в месяц (1039,06 гривни ЕСВ и 944,6 гривни единого налога).

Для 3 группы упрощенной системы налогообложения размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик 3% от дохода за месяц для ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС) и 5% от дохода для тех, кто НДС не платит. Размер ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц.