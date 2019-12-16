В Одессе 15 декабря православная молодежь провела благотворительную акцию «Поделись своей добротой».

Фото: Одесская епархия УПЦ

Это ежегодная акция по сбору подарков для детей из малообеспеченных, многодетных и нуждающихся семей, а также детей-сирот, была приурочена ко Дню святителя Николая, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

По традиции, Православная Церковь обратилась к горожанам с призывом поделиться своей добротой с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

В Одессе, Белгород-Днестровском, Измаиле, Южном и других городах Одесской епархии прошли городские благотворительные ярмарки, в ходе которых православная молодежь принимала подарки для детей от благотворителей, и угощала горожан домашней выпечкой и чаем.

Благодаря усилиям молодежных объединений храмов Одесской епархии и неравнодушных одесситов, многие детские социальные учреждения города и области получат подарки.