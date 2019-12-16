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Турция может вмешаться в ситуацию в Ливии, где силы так называемой национальной армии Халифы Хафтара наступают на столицу государства, в которой находится признанное ООН правительство национального согласия во главе Файезом Сарраджем.

О таком сценарии заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТСН.

Он уточнил, что речь идет о любой военной помощи, которая необходима официальном руководству Ливии.

«Мы будем защищать права Ливии и Турции в восточном Средиземноморье. Мы более, чем готовы предоставить Ливии какую угодно необходимую ей помощь», - заверил турецкий лидер.

В то же время он назвал Халифа Хафтара «незаконным лидером, представителем нелегальной структуры». Сейчас бои между правительственными силами и мятежниками происходят за 10 км от Триполи.
 
ForUm

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