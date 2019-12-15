Отмечалось, что жители охваченных территорий с 14 до 23 декабря могут предоставить сведения писцу, который придет по адресу, либо самостоятельно посетить переписное отделение.

О дате старта второго этапа ранее сообщали в видеоролике Государственной службы статистики Украины.

Участие в пробной переписи примут дома, на дверях которых предварительно повесят объявление. Информационные листовки также положат в почтовые ящики.

Переписчики должны иметь удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом переписи на груди и спине.

В Госстате отмечают, что персональные данные, полученные во время переписи, не будут разглашать, а будут использовать только в статистических целях.

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, в двух районах Киева и области стартовала пробная перепись населения.