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В Украине стартовал второй этап Всеукраинской переписи населения 2020 года, который проводится в части Оболонского района Киева и Писковской ОТО (Объединенная территориальная община) Бородянского района Киевской области.

О дате старта второго этапа ранее сообщали в видеоролике Государственной службы статистики Украины.

Отмечалось, что жители охваченных территорий с 14 до 23 декабря могут предоставить сведения писцу, который придет по адресу, либо самостоятельно посетить переписное отделение.

Участие в пробной переписи примут дома, на дверях которых предварительно повесят объявление. Информационные листовки также положат в почтовые ящики.

Переписчики должны иметь удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом переписи на груди и спине.

В Госстате отмечают, что персональные данные, полученные во время переписи, не будут разглашать, а будут использовать только в статистических целях.

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, в двух районах Киева и области стартовала пробная перепись населения.
ForUm

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