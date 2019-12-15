Социальная сеть Facebook в первой половине следующего года запустит в Украине фактчекинговую программу и будет обозначать манипуляции в ленте новостей. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Как отмечается, Facebook имеет 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нет.

По словам менеджера из публичной политики относительно Украины в Facebook Екатерины Крук, проверку информации компания доверяет другим организациям из-за того, что не имеет технической возможности набрать штат экспертов, чтобы делать это самостоятельно.

«У нас есть потенциальная сотрудничество, но еще не подписанный контракт и, соответственно, мы готовимся на 2020 год, чтобы запустить эту программу в Украине», - заявила она.

Facebook визуально будет выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

«Мы соответствующим образом будем графически выделять ее и предупреждать людей, что она может быть манипулятивной, давать им контекстную информацию или ссылку на статью, которая развенчивает некий миф», - отметила Крук.