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Власти США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин на товары из Китая общей стоимостью 250 млрд долларов. Об этом свидетельствует заявление аппарата представителя на торговых переговорах, которое было опубликовано в базе Федерального реестра, сообщает ТАСС в субботу, 14 декабря.

«В соответствии с указанием президента торговый представитель США решил изменить предпринимаемые в рамках расследования по 301 статье меры и приостанавливает до последующего уведомления (вступление в силу) дополнительных пошлин в размере 15% на определенные товары из Китая», – говорится в сообщении.

Дополнительные пошлины должны были вступить в силу 15 декабря в 00:01 по местному времени.
ForUm

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