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Вооруженные формирования так называемых «ДНР» и «ЛНР» 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает ООС на своей странице в Facebook.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, также штабом ООС зафиксировано огонь боевиков из вооружения БМП.

Обстрелы велись вблизи Марьинки, Красногоровки, Каменки, Павлополя и Березовой, а также у Крымского, Новолуганского, Мироновского, Луганского.

 

Вследствие обстрелов боевую травму получил один военнослужащий Объединенных сил.
ForUm

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