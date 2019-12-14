Вооруженные формирования так называемых «ДНР» и «ЛНР» 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает ООС на своей странице в Facebook.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, также штабом ООС зафиксировано огонь боевиков из вооружения БМП.

Обстрелы велись вблизи Марьинки, Красногоровки, Каменки, Павлополя и Березовой, а также у Крымского, Новолуганского, Мироновского, Луганского.

Вследствие обстрелов боевую травму получил один военнослужащий Объединенных сил.