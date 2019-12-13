Грубые ошибки правления Национального банка Украины в конце 2018 - начале 2019 годов при установлении учетной ставки на основе ложных прогнозов, возможно, являются признаками направленного торможения ускоренного развития страны. Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, сообщает «Экономическая правда».

По его словам, снижение учетной ставки на 2 п. п до 13,5% - правильный, но запоздалый шаг на пути смягчения монетарной политики.

«Запоздалым есть решение о поднятии лимита интервенций на валютном рынке до 50 млн долларов в день. Это надо было делать еще в начале ноября.

В условиях, когда показатель инфляции за последний год составляет 5.1%, наблюдается фактически промышленная дефляция, показатель учетной ставки на уровне 15.5% можно было бы считать саботажем на пути смягчения монетарной политики», - подчеркнул он.

«Нынешняя политика НБУ является ситуативной, не подкрепленной реальными научными обоснованиями, направленная на увеличение зависимости от внешнего финансирования и делает Украину уязвимой к экстраординарным событиям вроде кризисов 1998 и 2008 годов», - добавил Данилишин.

Он подчеркнул, что медленное снижение учетной ставки на фоне низкой инфляции делает невозможным кредитование крупных предприятий в национальной валюте.

«Грубые ошибки правления НБУ в конце прошлого и начале этого года по установлению учетной ставки на основе ложных предположений и прогнозов имеют далеко идущие последствия и возможно, имеют признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны. Можно сказать, что восстановление кредитования в 2019 году провалено. Даже если правление Нацбанка снизило бы учетную ставку на 3% на заседании 12 декабря, это кардинально не переломит ситуацию - начинать снижение ставки нужно было еще весной. В настоящее время реальная ставка для Украины должна составлять до 10% годовых (уровень нейтральной ставки для Украины - 3%), учитывая также нынешний уровень инфляции по индексу потребительских цен», - подчеркнул глава Совета НБУ.

Напомним, Совет Национального банка Украины признал неэффективной валютно-курсовую политику правления Нацбанка в 2019 году.

В свою очередь в НБУ заявили, что это решение Совета выходит за рамки его полномочий.