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РФ опять не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров «нормандской четверки» во Франции, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Так,12 декабря вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Фиксировался также огонь из пушек БМП.

Вчера, 12 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этих суток российские оккупационные войска из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вели огонь неподалеку Марьинки. Потерь с нашей стороны не было.
ForUm

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