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В Национальном банке Украины ожидают, что к концу года Совет директоров Международного валютного фонда не успеет утвердить новую кредитную программу для Украины.

Об этом сообщил глава правления Нацбанка Яков Смолий во время представления решения НБУ по учетной ставке 12 декабря, передает hromadske.

«Мы ожидаем, и так построен график заседаний совета директоров МВФ, что в этом году решение о подписании программы не будет, но согласно тому графику, когда может состояться заседание, то это первый квартал 2020 года», — сообщил Смолий.

Напомним, вечером 7 декабря в ходе телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества между Украиной и МВФ.
ForUm

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