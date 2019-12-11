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Сюжет «Первого канала» об украинском истребителе, якобы сбившем малайзийский «Боинг» над Донбассом, не подрывает доверие к нему.

«Это вовсе не подрывает. Вокруг резонансной темы и вокруг такой трагедии, которая произошла с «Боингом», важно давать всю палитру версий. Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы, а именно палитру версий», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Так он ответил на вопрос журналиста, «не подрывает ли такая ошибка доверия к государственному телеканалу».

«В этом плане да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом подтверждается их несостоятельность или сомнительность. И на определенном этапе это вполне может быть», - пояснил он.

В среду американское издание The New Yorker опубликовало интервью гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, в котором он признал, что сюжет 2014 года с версией о том, что малайзийский «Боинг» мог быть сбит украинским истребителем, был ошибочным. «Да, мы люди, мы совершаем ошибки, но сделали это не специально», - сказал Эрнст.

Сюжет вышел в ноябре 2014 года в программе «Однако» Михаила Леонтьева. В программе были продемонстрированы снимки, якобы сделанные иностранным спутником-шпионом, на которых был виден истребитель, который мог сбить «Боинг». Впоследствии выяснилось, что снимок был фейковым.
ForUm

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